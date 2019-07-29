Dış ticarette kadın dayanışması

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısı sırasında İspanya Ticaret Bakanı Reyes Maroto ile görüştüklerini hatırlatan Pekcan, İspanya ile olan ticari ilişkileri daha derin boyutlara taşımak, ticaret hacmini ve yatırımları artırmak için görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı. İspanya’nın ekonomik ilişkilerin derin boyutlarda sürdürüldüğü önemli Avrupa Birliği ülkesi olduğuna dikkati çeken Pekcan, 2018 yılı içerisinde İspanya’ya olan ihracatın 7.7 milyar dolar, İspanya’dan ithalatın ise 5.4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Potansiyel büyük

Pekcan, iki ülke arasındaki potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğine işaret ederek, İspanya ile iş insanlarını bir araya getirebilecekleri düzenli ticari ve ekonomik temaslara ihtiyaç duyduklarını söyledi. İspanya hükümetinde 10 kadın, 7 erkek bakan bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

“Kadın bakanlar maliye, ticaret, sanayi, ekonomi gibi tamamen üretim, finans ve ticaret konularından sorumlu. İspanya ile iş birliğimizi güçlendirmek için iş kadınlarımızın bu süreçte yer almasını istiyoruz. Bizim kadın girişimcilerimiz ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, ‘Woman in Trade’ projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, bunu planlayacağız. İspanya tarafı ile Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığımız söz konusu projeyi yürütecekler. Ayrıca, Maroto ile sonbaharda bir araya gelmek üzere mutabık kaldık. İspanya ile bir JETCO imzalamayı planlıyoruz.”

Hollanda ile konuşulacak

Bakan Pekcan, Hollanda ile ticari ilişkilerin en önemli ayağını Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın (JETCO) oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Hollanda ile ikili ticari ilişkilerimizin daha ileri bir boyuta ulaşması için klasik yöntemlere ek olarak yeni projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada kadın girişimcilerimize büyük roller düşüyor. Hollanda ile JETCO toplantısının konularından biri de iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek olacak. Toplantıya önemli sayıda kadın girişimcimiz de iştirak edecek, iş birliği önerileri sunacak.”