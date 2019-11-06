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    HaberlerEkonomi HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması
    06.11.2019 - 13:42 | | DHA

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara'ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni 'China Railway Express'in bugün Ankara'ya ulaştığı ifade edildi.

    Bu gelişmenin, Türkiye'nin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneği olduğu belirtilerek, "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.

    Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyükSüveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında istilacı tür olarak da bilinen 'balon balığı' denizde ve karada tehlike saçmaya devam ediyor.
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