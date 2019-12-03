Ã‡erkezoÄŸlu, DÄ°SK Genel Sekreteri Cafer Konca ve DÄ°SK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Kamber SaygÄ±lÄ± ile TMMOB Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kkent Åžubesi'nde asgari Ã¼cret konusunda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

ToplantÄ±da DÄ°SK YÃ¶netim Kurulu adÄ±na konuÅŸan Ã‡erkezoÄŸlu, asgari Ã¼cretin TÃ¼rkiye'de sadece asgari Ã¼cret ve yakÄ±n bir Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸan 10 milyon iÅŸÃ§i ve ailesinin deÄŸil, emeÄŸiyle geÃ§inen herkesin Ã§alÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± belirleyen temel parametre olduÄŸunu belirtti.Â

Asgari Ã¼cretin TÃ¼rkiye'de giderek ortalama Ã¼crete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ã‡erkezoÄŸlu,Â "2020 yÄ±lÄ± asgari Ã¼cret pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zorlu geÃ§eceÄŸi kimse iÃ§in sÄ±r deÄŸildir. Åžirket kurtarmalara, iÅŸveren teÅŸviklerine devasa kaynaklarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda kimse iÅŸÃ§ilere fedakarlÄ±k tavsiyesinde bulunmasÄ±n. Ãœlkemizde asgari Ã¼cret tespit sÃ¼reci ekonomik deÄŸildir. Asgari Ã¼cret, hÃ¼kÃ¼metin ve iÅŸverenlerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu tarafÄ±ndan saptanÄ±yor, karar oy Ã§okluÄŸu ile alÄ±nÄ±yor. DÄ°SK, asgari Ã¼cret pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§i konfederasyonlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gereken bir mÃ¼cadele olarak gÃ¶rmekte." diye konuÅŸtu.Â

KonuÅŸmasÄ±nda DÄ°SK-AR'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Ä°nsan Onuruna YaraÅŸÄ±r Asgari Ãœcret" baÅŸlÄ±klÄ± rapora iliÅŸkin bilgi veren Ã‡erkezoÄŸlu,Â "TÃ¼rkiye'de asgari Ã¼cretin tespitinde uluslararasÄ± standartlara uyulmamaktadÄ±r. UluslararasÄ± normlarÄ±n hesaplarÄ±na gÃ¶re asgari Ã¼cretin tespitinde iÅŸÃ§inin ailesi dikkate alÄ±nÄ±rken. TÃ¼rkiye'de Asgari Ãœcret Tespit YÃ¶netmeliÄŸi'nde yer alan tanÄ±mda iÅŸÃ§inin ailesi asgari Ã¼cretin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.Â

Asgari Ã¼cretin ortalama Ã¼cret haline geldiÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡erkezoÄŸlu, "1,8 milyon iÅŸÃ§i asgari Ã¼crete bile eriÅŸemiyor. TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k asgari Ã¼cretli Ã¼lkeleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Asgari Ã¼cret maliyetinin yarÄ±sÄ± vergi ve kesintilere gitmektedir. 2019'da ilk vergi dilimi tarifesi, asgari Ã¼cretin 7 katÄ±na indi. Asgari Ã¼cret dÃ¶viz karÅŸÄ±sÄ±nda da hÄ±zla eridi. Asgari Ã¼cretli 11 cumhuriyet altÄ±nÄ± kaybetti. TÃ¼rkiye ile Ã‡in'deki ortalama asgari Ã¼cretler birbirine yaklaÅŸÄ±yor. Asgari Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ±, son 20 yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±la artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerisinde kaldÄ±. Asgari Ã¼cret, Asgari GeÃ§im Ä°ndirimi (AGÄ°) hariÃ§ ve net olarak saptanmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

- DÄ°SK'Ä°N 2020 YILI ASGARÄ° ÃœCRET TALEPLERÄ°

Ã‡erkezoÄŸlu, DÄ°SK'in 2020 yÄ±lÄ± asgari Ã¼cretine dair taleplerini ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:Â

"Asgari Ã¼cret hesabÄ±nda uluslararasÄ± standartlara uyulmalÄ± ve iÅŸÃ§inin ailesi de dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Asgari Ã¼cret toplu pazarlÄ±k yoluyla hesaplanmalÄ±dÄ±r. Asgari Ã¼cret tespitine iliÅŸkin 131 SayÄ±lÄ± ILO SÃ¶zleÅŸmesi onaylanmalÄ±, Avrupa Sosyal ÅžartÄ±â€™na asgari Ã¼cretle ilgili konan Ã§ekince kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunda kadÄ±n temsili saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. TÃœÄ°K hesabÄ± asgari Ã¼cret saptanmasÄ±nda alt sÄ±nÄ±r olmalÄ±dÄ±r.

Asgari Ã¼cret net ve AGÄ° hariÃ§ hesaplanmalÄ±dÄ±r. BÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§i ve memurlar iÃ§in tek asgari Ã¼cret saptanmalÄ±dÄ±r. Asgari Ã¼cret geÃ§im Ã¼creti olmalÄ±dÄ±r. Yeniden deÄŸerleme artÄ±ÅŸ oranÄ±ndan daha az asgari Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± olamaz. Asgari Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ±nda hedeflenen enflasyon oranlarÄ± esas alÄ±namaz. Asgari Ã¼cret tespitinde geÃ§im koÅŸullarÄ± ve milli gelir artÄ±ÅŸÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Asgari Ã¼cret yÄ±llÄ±k olarak hesaplanmalÄ±, tÃ¼mÃ¼yle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Asgari Ã¼cretin tespitinde bÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§i konfederasyonlarÄ±na katÄ±lÄ±m hakkÄ± saÄŸlanmalÄ±, asgari Ã¼cret ulusal Ã¶lÃ§ekli bir toplu pazarlÄ±kla belirlenmeli ve uyuÅŸmazlÄ±k durumunda grev hakkÄ±nÄ± da iÃ§ermelidir."Â

DÄ°SK'in yÄ±llardÄ±r dÃ¼zenli asgari Ã¼cret raporlarÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asgari Ã¼cret talebini bilimsel temele dayandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡erkezoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Nitekim bu Ã§erÃ§evede DÄ°SK 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in net 2000 TL, 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in net 2300 TL, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in 2800 TL asgari Ã¼cret talep etmiÅŸti. Asgari Ã¼cret dÃ¼zeyini Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemlere gÃ¶re hesaplamak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. DÄ°SKâ€™in asgari Ã¼cret talebi ayrÄ±ntÄ±larÄ± raporumuzda iki esasa dayalÄ±dÄ±r. Birinci esas, asgari Ã¼cretin asgari geÃ§im Ã¼creti olmasÄ±dÄ±r. Burada yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. DÄ°SK de TÃœRK-Ä°Åž de yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± hesaplamaktadÄ±r.Â

Bu hesaplarÄ± dikkate aldÄ±k. Ailede iki kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± varsayÄ±mÄ± ile asgari Ã¼cret yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan az olmamalÄ±dÄ±r. DÄ°SK ve TÃœRK-Ä°Åž'in yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± verilerinin ortalamasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 3 bin 485 TL altÄ±nda asgari Ã¼cret yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± altÄ±nda kalmak anlamÄ±na gelecektir.

Asgari Ã¼cret talebinde dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ikinci esas, KiÅŸi BaÅŸÄ±na Milli Gelir artÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2020 YÄ±llÄ±k ProgramÄ±'ndaki kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelir hesabÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda asgari Ã¼cretin 2020'de en az net 2 bin 600 TL olarak saptanmasÄ± gerekir. Bu iki yÃ¶netim ortalamasÄ±nÄ±, hem geÃ§im Ã¼cretini hem de milli gelir artÄ±ÅŸÄ±nÄ± dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda asgari Ã¼cret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir."Â

Ã‡erkezoÄŸlu, rakam konusunda konfederasyonlarÄ±n farklÄ± hesaplamalarÄ±nÄ±n olabileceÄŸini aktararak, rakamÄ±n masadaki pazarlÄ±k sÃ¼recinde ÅŸekilleneceÄŸini ifade etti.Â Â