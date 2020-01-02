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    HaberlerEkonomi Haberleri Divan Grubu’nun genel müdürü Murat Tomruk oldu
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    02.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Divan Grubu’nun genel müdürü Murat Tomruk oldu

    Otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu’nun yeni Genel Müdürü Murat Tomruk oldu.

    Divan Grubu’nun genel müdürü Murat Tomruk oldu

    Divan’dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts’te Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı. 1988’de satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de endüstri ve ticari sektörden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirilen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

    Tomruk, 2002 itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun pazarlama direktörlüğü görevini 2005’e kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur’da Turizm’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. Profesyonel kariyeri yanında fotoğrafçılık alanına önem veren Tomruk, açtığı iki kişisel serginin yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece sahibi. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

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