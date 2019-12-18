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    18.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Diyanet İşleri’nden camide tabure genelgesi

    Din İşleri Yüksek Kurulu, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınmasına ilişkin yeni bir karar aldı.

    Diyanet İşleri’nden camide tabure genelgesi

    İl ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgeye göre namazı normal şekliyle ayakta kılmaya gücü yetmeyen kişiler, namazı oturarak, kendi durumlarına göre diz çökerek, bağdaş kurarak, ayaklarını yana veya kıbleye doğru uzatarak kılabilecek. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyenler, namaza ayakta başlayıp rükudan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapabilecek. Hiç bir şekilde oturamayanlar ise katlanabilir taburesini alıp safa dahil olarak namazlarını kılabilecek. 

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