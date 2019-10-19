Diyarbakır’da e-ticaret seferberliği başlatıldı

Açılış konuşmasını yapan TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Türkiye Ticaret Meclisi olarak ülke genelinde e-ticaret seferberliği başlattıklarını belirtti. Özdemir, “E-ticaret seferberliği kapsamında yerelde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışma yapmayı planlıyoruz. 1 yıl boyunca yerelde KOBİ’lere e-ticaret sitelerinin kuruluşu, eğitim ve danışmanlık desteği vermeyi öngörüyoruz. İşletmelere balık tutmaktan ziyade olta vererek e-ticarete geçmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin geleceğe hazırlanmak için dijitalleşmesi gerektiğini anlattı.



Skor iyi



Deegan da şöyle konuştu:



“Dijital Dönüşüm Hareketi projesiyle KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplıyoruz. Diyarbakır’da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 68 olarak belirledik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dijital skoru ise 58. Diyarbakır, bölge ortalamasının üzerinde.”



Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal da etkinlikler kapsamında işletmeleri teknolojiye entegre etmeye çalıştıklarını, bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.



Online rekabet artıyor



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya şunları söyledi:



“E-ticaret sektörü her yıl geleneksel perakende sektöründen yaklaşık yüzde 1 oranında pay çalıyor. Dijitalleşme ile küresel piyasalarda rekabet artıyor ve online irtibat önem kazanıyor. Ancak Türkiye genelinde firmaların sadece yüzde 22’si dijital teknolojiler hakkında bilgiye sahip. Teknolojik bilgiye sahip firmalar da dahi yıllık ciroların maksimum yüzde 1’inin bu iş için ayrıldığını görüyoruz. Yurtdışında ise bu oran ortalama yüzde 3 civarında.”

