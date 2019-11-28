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    HaberlerEkonomi HaberleriDoğal gaz 81 ile yayıldı
    28.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Doğal gaz 81 ile yayıldı

    Bakan Dönmez, 3 yıl içinde 100 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz verileceğini ifade etti.

    Doğal gaz 81 ile yayıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılı sonunda ülke çapında toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzının tamamlanacağını belirterek, “Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak” diye konuştu.

    “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı”nda, 2002’de Türkiye’de beş büyükşehirde doğalgaz kullanıldığını hatırlatan Dönmez bugün artık 81 il ve 531 ilçenin tamamında doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti. Toplantıda konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ise gaz ve elektrik kesme işlemleriyle ilgili olarak, “Her şey mevzuatı uygulamakla olmuyor. Hassas durumlarda mevzuatı uygulamak diye bir şey yok. Gazını keseceğimiz abonenin psikolojik durumunu da gözden geçirmemiz lazım” dedi.

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