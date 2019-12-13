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    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik
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    13.12.2019 - 09:50 | | AA

    Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik

    Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren sertifika sahipleri, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edemeyecek.

    Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından "Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren sertifika sahipleri ve çalışanları, şebekeye, sayaca veya tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olamayacak.

    Sertifika sahipleri, sertifikasız gerçek veya tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptıramayacak, bu kişilerin gerçekleştirdiği işleri üstlenemeyecek.

    İptal durumunda aynı kişiye 1 yıl sertifika verilmeyecek

    Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından sertifika sahibince ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye, sayaca veya tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi durumunda sertifikalar iptal edilecek.

    İptale konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanlar, EPDK tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilecek. Bu kişilere bir yıl süreyle yeni sertifika verilmeyecek.

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