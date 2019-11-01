01.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Doğal taşta son durak Güney Kore
Toplam 2 milyar dolarlık doğal taş ticaret hacmini arttırmak için 17 farklı ülkeye ticaret heyeti düzenleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bu kez Asya’nın büyüyen ekonomisi Güney Kore’ye gitti.
Güney Kore’ye 2018 yılında 5 milyon dolarlık doğal taş ihraç ettiklerini söyleyen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye’ye sıfır vergi uygulayan ülkenin ithalat listesinde ilk üçte yer almayı hedeflediklerini kaydetti.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.