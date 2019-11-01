BİST98.4690EURO6,390,18USD5,720,15ALTIN277,51-0,15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiDoğal taşta son durak Güney Kore
    01.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Doğal taşta son durak Güney Kore

    Toplam 2 milyar dolarlık doğal taş ticaret hacmini arttırmak için 17 farklı ülkeye ticaret heyeti düzenleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bu kez Asya’nın büyüyen ekonomisi Güney Kore’ye gitti.

    Doğal taşta son durak Güney Kore

    Güney Kore’ye 2018 yılında 5 milyon dolarlık doğal taş ihraç ettiklerini söyleyen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye’ye sıfır vergi uygulayan ülkenin ithalat listesinde ilk üçte yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

    Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

    Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

    Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

    HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

    HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

    Turabi War of the Worlds yarışmasından çekildi! Turabi Çamkıran kimdir?

    Turabi War of the Worlds yarışmasından çekildi! Turabi Çamkıran kimdir?

    Sıradaki Haber