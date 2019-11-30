Doğrudan yatırım 210 milyar $

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 bütçe görüşmesinde şunları kaydetti:

3 MİLYAR TL ÖDENEK: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile Ofislerinin 2018 kesin hesabına göre harcaması 1 milyar 648 milyon 678 bin liradır. 2020 bütçesinde ise, bir önceki yılın 2 milyar 818 milyon 899 bin lira olan başlangıç ödeneğine göre yüzde 11.8 oranında artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörüldü. Ödeneğin 165 milyon TL’si acil destek giderlerine, 1 milyar TL’si İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine ve 330 milyon lirası ise Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarımlar olmak üzere ayrıldı.

ULUSAL VERİ SÖZLÜĞÜ: Kurumlar arası veri paylaşımında terminoloji birliğini ve kurumlar ile uygulamalar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla, ‘Ulusal Veri Sözlüğü’ çalışmaları başlatıldı. Büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin yıl sonunda yayımlanması hedefleniyor. Yerli ve milli IP Kripto cihazının pilot çalışmaları gerçekleştirildi, kullanımı yaygınlaştırılıyor. Kasım 2019 itibarıyla Dijital Türkiye Platformu üzerinde 44 milyondan fazla kullanıcı sayısına erişilmiş olup 635 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 77 hizmet sunulmakta.

DOĞRUDAN YATIRIM YÜZDE 12.6 ARTTI: 2018’de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye’ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 arttı. 2002’ye kadar Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209.9 milyar dolara ulaştı. Yatırım Ofisi, ülkemize 2018’de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını ve 1106 kişiye istihdam imkânı sağladı. Ofisin 2018 Sayıştay Denetimi’nde, ‘Bütçe Yapılmaması’ bulgu olarak yer aldı. Ofis Bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi içerisinde ‘Yardım Kalemi’ adı altında tahsis edildi.

Öte yandan 2020 bütçe kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

SAVUNMA CİROSU 8.7 MİLYAR TL

Savunma ve havacılık cirosu 2018’de 8.7 milyar dolara; savunma ve havacılık ihracatı 2.1 milyar dolara ulaştı. 2019’un üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 artarak 1.8 milyar dolar oldu. ATAK helikopteri sayımız 50’nin üzerine çıktı. AKINCI, uçuş testleri için piste çıktı. AKSUNGUR’un kalifikasyon testleri tamamlandı. TCG Anadolu gemisi 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı’na 2019’da 87.8 milyon lira ödenek tahsis edildi. gelir fazlası ve likit karşılığı 11 milyon 54 bin lira ödenek eklendi. 2020 için ise toplam 100 milyon 839 bin lira ödenek tahsisi öngörüldü.

CİMER’E 2.8 MİLYON BAŞVURU

CİMER’e yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış gösterdi. 2019 yılı itibarıyla CİMER’e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin 273’tür. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91’dir.

DİYANET’E 11.5 MİLYAR TL

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 kesin hesap toplam gideri 8 milyar 356 milyon 36 bin lira olarak gerçekleş

ti. Başkanlığın 2019 başlangıç ödeneği 10 milyar 445 milyon 979 bin lira olup, 2020 bütçesi için teklif edilen toplam ödenek tutarı 11 milyar 519 milyon 609 bin liradır.

MİT’E 2.1 MİLYAR TL ÖDENEK

MİT’e 2020’de toplam 2 milyar 182 milyon 381 bin lira ödenek tahsisi öngörüldü. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 2020 yılı için teklif edilen toplam ödenek tutarı 34 milyon 787 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın bütçesi için 9 milyar 73 milyon 161 bin lira ödenek tahsis edildi.

46 MİLYAR LİRA REZERV

TMSF toplam sigortalı mevduat tutarı ekim itibarıyla 677 milyar liraya yükseldi. TMSF’nin 46 milyar lira mevduat sigortası rezervi bulunuyor. TMSF kendisine devredilen 26 bankadan eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar tahsilat sağladı, 12.4 milyar dolarını Hazine’ye ve 1.4 milyar dolarını Merkez Bankası’na borç geri ödemesi olarak aktardı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 5.6 milyar dolar kamu kurumlarına kaynak aktarımı gerçekleştirdi.