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    HaberlerEkonomiDoğrudan yatırımlar 12 milyar doları aştı
    21.08.2019 - 08:32| EKONOMİ SERVİSİ

    Doğrudan yatırımlar 12 milyar doları aştı

    Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar yüzde 6.3 artarak, yaklaşık 12.4 milyar dolara ulaştı.

    Doğrudan yatırımlar 12 milyar doları aştı

    Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre, doğrudan yabancı yatırımların son bir yılda artış eğilimi devam etti. Doğrudan yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar  yüzde 6,3 artarak, yaklaşık 11 milyar 646 milyon dolardan 12 milyar 385 milyon dolara ulaştı. Ülkeden giden yatırımlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artış gösterdi.

    Katarlılar ilk sırada

    Ocak-haziran döneminde Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarında Katar ve İngiltere ilk sıraları aldı. Değişen miktarlarda olmakla birlikte İngiltere’den gelen yatırımların düzenli olduğu, Katar’dan gelen yatırımların haziranda yoğunlaştığı görüldü.

    Gelen yatırımlar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 188 milyon dolar artarak, 3.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yatırımların % 19.4’ü Katar’dan, % 18.7’si İngiltere’den ve % 17.5’i Azerbaycan’dan geldi. İlk 3 ülkenin yatırımı % 55.6’ya yükseldi.

     

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