Doktora öğrencilerine 4 bin 500 lira burs

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı’nın yeni çağrısı açıldı. Bu kapsamda, programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verilecek.

Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin iki katından az yani bu yıl itibarıyla 5 bin 116 liranın altında olmayacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu bildirdi. Varank, “Bu programı, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuzun önemli bileşenlerinden biri olarak uyguluyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz” dedi.



İstihdam garantisi



Nitelikli insan kaynağı olmadan hedeflerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:



“Sanayi Doktora Programı ile bir taraftan sanayide ihtiyaç duyduğumuz doktora derecesine sahip insan kaynağını yetiştirirken, diğer taraftan iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerimiz teorik bilgiyi, pratik alanda uygulama şansına kavuşacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde, çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretme şansına sahip olacaklar.

Barış Pınarı Harekatı’nda da gördük ki savunma sanayisindeki nitelikli insan gücü bizi bir adım öne çıkartıyor. Böylece ‘Sanayi Doktora Programı’ gibi yenilikçi uygulamaların önemini bir kez daha idrak ettik.”



Kapsam genişletildi



TÜBİTAK’ın Sanayi Doktora Programı 2019 çağrısında kapsam genişletilerek, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sahip ya da teknoparklardaki şirketlerin faydalanabildiği programda değişikliğe gidildi.



Söz konusu değişiklikle en az bir TÜBİTAK projesi sonuçlandırmış özel sektör kuruluşları da programdan faydalanabilecek. Sanayi Doktora Programı ile doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek.



Bu bursun yüzde 75’ini TÜBİTAK, yüzde 25’ini de özel sektör kuruluşları karşılayacak.