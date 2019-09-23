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    HaberlerEkonomiDolar haftanın ilk gününde ne kadar?
    23.09.2019 - 08:49 |

    Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

    Dolar/TL güne 5.72 seviyesinde başladı.

    Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

    Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve petrol krizinin etkisiyle dolar/TL hareketli günler geçirmiş ve 5.65'e kadar çekilmişti.

    Yeni haftada 17 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temasların yakından takip edilecek.

    Kur şu dakikalarda 5.72 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.31 civarında seyrediyor.

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      "Işık Hadisesi"ni izlemek için akın ettilerTürkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine akın etti.
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