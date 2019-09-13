Dolar haftanın son gününde ne kadar?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) enflasyondaki düşüşe vurgu yaparak, temmuzda başladığı 425 baz puanlık faiz indirimi sürecine eylül toplantısında da 325 baz puanlık indirimle devam etti. Kritik karar öncesi 5.76 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararının açıklanmasının ardından 5.65 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.66 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.27 civarında seyrediyor.

EKONOMİSTLERİN FAİZDEN BEKLENTİLERİ KAÇ PUANDI?

23 kurumun tahminlerinin medyanına göre TCMB’nin dün 250 baz puan indirime gitmesi bekleniyordu. Buna karşılık işlemciler indirimin 300 puanın üzerinde olacağına kesin gözüyle bakarken, swap piyasasında fiyatlanan indirimin 300-400 baz puan aralığında olduğu belirtiliyordu.

ALTINDA DURUM NE?

Gram altın şu dakikalarda 273 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 447 lira, tam altın ise şu dakikalarda 1785 liradan işlem görüyor.