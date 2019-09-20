Dolar haftanın son gününde ne kadar? Dolar kaç TL?

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü tarihin en uzun ekonomik genişlemesini sürdürmek için beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz indirim kararı almıştı. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek 1.75-2.00 aralığına düşürmesinin ardından önceki gün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Ekonomi zayıflarsa, o zaman daha kapsamlı bir faiz indirimi dizisi uygun olabilir” dedi.

“Yüksek oranda veriye bağlı olacağız. Önceden belirlenmiş yolda gitmiyoruz, toplantı yaparak kararları toplayacağız" ifadesini kullanan Powell, Fed’in yeterli gördüğümüz noktada” faiz indirimini bırakacağını da belirtti.

Bankacılar kararın Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirim sürecini devam ettireceğine dair kuvvetli bir sinyal olmamasının gelişmekte olan ülke para birimleri açısından olumsuz bir fiyatlama yarattığını belirtmişti.

Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin yarattığı jeopolitik riskler yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.71 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.32 civarında seyrediyor.

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