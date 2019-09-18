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    HaberlerEkonomi Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...
    18.09.2019 - 07:42 |

    Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...

    Dolar/TL yeni güne 5.70 seviyesinde başladı.

    Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...

    Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının ardından bölgede askeri bir hareketliliğe ilişkin endişeler hem Türkiye hem de küresel piyasaları baskılamış, Türk lirası da önceki gün benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

    Dolar/TL şu dakikalarda 5.70 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.31 civarında seyrediyor.

    Küresel düşük faiz beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.65’li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB’nin faiz indirimine gittiği hafta en son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü.

    Piyasalar Ortadoğu geriliminin haricinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen faiz indirimi ve Perşembe günü yapılacak olan ABD-Çin ticaret müzakerelerinin bir sonraki turunu da yakından izliyor.

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