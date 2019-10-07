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    HaberlerEkonomiDolar kuru ne kadar? 7 Ekim dolar fiyatı ve euro fiyatı
    07.10.2019 - 07:32 |

    Dolar kuru ne kadar? 7 Ekim dolar fiyatı ve euro fiyatı

    Dolar ne kadar oldu? Haftanın ilk gününde dolar kuru kaç liradan işlem görüyor. 7 Ekim Pazartesi dolar ve euro fiyatında son durum nasıl?

    Dolar kuru ne kadar? 7 Ekim dolar fiyatı ve euro fiyatı

    Haftanın ilk gününde dolar fiyatı güne nasıl başladı? Vatandaşlar dolar ve euro fiyatındaki son durumu merak ediyor. İşte dolar ve euro fiyatı...

    7 EKİM 2019 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    DOLAR FİYATI NE KADAR?

    ABD Doları Alış: 5,7123 Satış: 5,7155

    EURO NE KADAR?

    Euro Alış: 6,268 Satış: 6,282

     

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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