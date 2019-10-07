Dolar kuru ne kadar? 7 Ekim dolar fiyatı ve euro fiyatı

Haftanın ilk gününde dolar fiyatı güne nasıl başladı? Vatandaşlar dolar ve euro fiyatındaki son durumu merak ediyor. İşte dolar ve euro fiyatı...

7 EKİM 2019 DOLAR VE EURO NE KADAR?

DOLAR FİYATI NE KADAR?

ABD Doları Alış: 5,7123 Satış: 5,7155

EURO NE KADAR?

Euro Alış: 6,268 Satış: 6,282