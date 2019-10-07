07.10.2019 - 07:32 |
Dolar kuru ne kadar? 7 Ekim dolar fiyatı ve euro fiyatı
Dolar ne kadar oldu? Haftanın ilk gününde dolar kuru kaç liradan işlem görüyor. 7 Ekim Pazartesi dolar ve euro fiyatında son durum nasıl?
Haftanın ilk gününde dolar fiyatı güne nasıl başladı? Vatandaşlar dolar ve euro fiyatındaki son durumu merak ediyor. İşte dolar ve euro fiyatı...
7 EKİM 2019 DOLAR VE EURO NE KADAR?
DOLAR FİYATI NE KADAR?
ABD Doları Alış: 5,7123 Satış: 5,7155
EURO NE KADAR?
Euro Alış: 6,268 Satış: 6,282