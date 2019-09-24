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    HaberlerEkonomiDolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL?
    24.09.2019 - 09:28 |

    Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL?

    Dolar ne kadar oldu? 24 Eylül Salı dolar kaç TL'den işlem görüyor? Geçtiğimiz hafta hareketli günler geçiren dolar fiyatında son durum değerlendirmesi haberimizde. İşte dolar fiyatı bugün...

    Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL?

    Vatandaşlar dolar fiyatını merak ediyor. Dolar kuru ne kadar? Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve petrol krizinin etkisiyle dolar/TL hareketli günler geçirmiş ve 5.65'e kadar çekilmişti.

    Yeni haftada 17 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temasların yakından takip edilecek.

    Dolar kuru 5.71 seviyesinden işlem görüyor.

    Erkek arkadaşı darp etti! Yoldan geçen vatandaş imdadına yetiştiAvcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.
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