Dolar ne kadar oldu? 19 Eylül dolar fiyatları...

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının gelişmekte olan ülke para birimleri açısından yön belirleyici olacağı belirtiliyordu. Dün akşam açıklanan Fed'in faiz kararı sonrası dolar/TL yönünü değiştirdi.

Kur şu dakikalarda 5.68 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.27 civarında seyrediyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırının ardından bölgede askeri bir hareketliliğe ilişkin endişeler hem Türkiye hem de küresel piyasaları baskılamış Türk lirası da benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Petrol fiyatlarının saldırının ardından kaydettiği kazanımlarının büyük bölümünü geri vermesiyle birlikte Türk lirasında görülen pozitif ayrışma bugün de devam etti.

Fed faizi indirdi

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

Fed, ABD ekonomisi uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1.9'da korudu. Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

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