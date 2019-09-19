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    HaberlerEkonomiDolar ne kadar oldu? 19 Eylül dolar fiyatları...
    19.09.2019 - 07:24 |

    Dolar ne kadar oldu? 19 Eylül dolar fiyatları...

    Dolar/TL güne 5.68 seviyesinde başladı.

    Dolar ne kadar oldu? 19 Eylül dolar fiyatları...

    ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının gelişmekte olan ülke para birimleri açısından yön belirleyici olacağı belirtiliyordu. Dün akşam açıklanan Fed'in faiz kararı sonrası dolar/TL yönünü değiştirdi.

    Kur şu dakikalarda 5.68 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.27 civarında seyrediyor.

    Cumartesi günü gerçekleştirilen Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırının ardından bölgede askeri bir hareketliliğe ilişkin endişeler hem Türkiye hem de küresel piyasaları baskılamış Türk lirası da benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

    Petrol fiyatlarının saldırının ardından kaydettiği kazanımlarının büyük bölümünü geri vermesiyle birlikte Türk lirasında görülen pozitif ayrışma bugün de devam etti.

    Fed faizi indirdi

    Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

    Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

    Fed, ABD ekonomisi uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1.9'da korudu. Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

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      Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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