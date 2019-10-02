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    HaberlerEkonomiDolar TL ne kadar? 2 Ekim dolarda son durum
    02.10.2019 - 09:04 |

    Dolar TL ne kadar? 2 Ekim dolarda son durum

    Dolar fiyatı ne kadar? İstanbul serbest piyasada dolar ve euro fiyatlarında son durum değerlendirmesi. Kapalıçarşıda dolar kaç liradan alınıyor? İşte 2 Ekim dolarda son durum...

    Dolar TL ne kadar? 2 Ekim dolarda son durum

    İstanbul serbest piyasada dolar 5,7270 liradan, avro 6,2660 liradan güne başladı.

    Kapalıçarşı'da 5,7250 liradan alınan dolar, 5,7270 liradan satılıyor. 6,2640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2660 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2310 lira olmuştu.

    Bugün başlamıştı! Ek sefer de çare olmadıMetrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.
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