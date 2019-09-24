Dolarda son durum! 24 Eylül dolar kuru ne kadar? İşte doların alış satış fiyatı

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve petrol krizinin etkisiyle dolar/TL hareketli günler geçirmiş ve 5.65'e kadar çekilmişti.

Yeni haftada 17 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temasların yakından takip edilecek.

Kur şu dakikalarda 5.71 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR ALIŞ: 5,7171

DOLAR SATIŞ: 5,7244