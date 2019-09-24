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    HaberlerEkonomi Dolarda son durum! 24 Eylül dolar kuru ne kadar? İşte doların alış satış fiyatı
    24.09.2019 - 06:06 |

    Dolarda son durum! 24 Eylül dolar kuru ne kadar? İşte doların alış satış fiyatı

    Dolar/TL güne 5.71 seviyesinde başladı.

    Dolarda son durum! 24 Eylül dolar kuru ne kadar? İşte doların alış satış fiyatı

     

    Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve petrol krizinin etkisiyle dolar/TL hareketli günler geçirmiş ve 5.65'e kadar çekilmişti.

    Yeni haftada 17 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temasların yakından takip edilecek.

    Kur şu dakikalarda 5.71 seviyesinden işlem görüyor.

    DOLAR ALIŞ: 5,7171

    DOLAR SATIŞ: 5,7244

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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