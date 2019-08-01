Doluluk da fiyat da arttı

İstanbul için ilk yarı konaklama sektörü verilerine bakıldığında, geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 67.2 olan doluluk oranı, 2019’un aynı döneminde yüzde 69.7’ye yükseldi. Bu dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8.4 artışla 77.4 eurodan 83.9 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 12.4 yükselişle 52 eurodan 58.4 euroya çıktı. Antalya’da ise 2018’in ilk yarısında yüzde 60.3 olan doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 61.9’a yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 62.8 eurodan 64.7 euroya, oda başı elde edilen gelir 37.9 eurodan 40.1 euroya ulaştı.