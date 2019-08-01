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    HaberlerEkonomiDoluluk da fiyat da arttı
    01.08.2019 - 08:42| EKONOMİ SERVİSİ

    Doluluk da fiyat da arttı

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’de otel doluluklarının yüzde 1.1’lik artışla yüzde 63.8’e, günlük satılan oda bedelinin yüzde 7.7 yükselişle 69.8 euroya ulaştığını bildirdi. TÜROB tarafından, veri ve analiz şirketi STR’nin hazırladığı Ülke Performans Raporu yayımlandı.

    Doluluk da fiyat da arttı

    İstanbul için ilk yarı konaklama sektörü verilerine bakıldığında, geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 67.2 olan doluluk oranı, 2019’un aynı döneminde yüzde 69.7’ye yükseldi. Bu dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8.4 artışla 77.4 eurodan 83.9 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 12.4 yükselişle 52 eurodan 58.4 euroya çıktı. Antalya’da ise 2018’in ilk yarısında yüzde 60.3 olan doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 61.9’a yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 62.8 eurodan 64.7 euroya, oda başı elde edilen gelir 37.9 eurodan 40.1 euroya ulaştı.

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