02.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Domates yerine ejder meyvesi
Muğla’nın Ortaca ilçesinde, 2 yıl önce domates ekmekten vazgeçip, ejder meyvesi fidanı diken çiftçi Mehmet Bulut (55), serasındaki 1.800 ağaçta olgunlaşan meyveleri toplamaya başladı.
Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi, 15- 20 liradan satılıyor.
Çiftçi Mehmet Bulut, 40 yıl domates üreticiliği yaptıklarını belirterek, “Yılda 8 kez ürün verebiliyor. Ürün şu ana kadar hiç elimizde kalmadı” dedi.
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