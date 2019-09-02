Domates yerine ejder meyvesi

Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi, 15- 20 liradan satılıyor.

Çiftçi Mehmet Bulut, 40 yıl domates üreticiliği yaptıklarını belirterek, “Yılda 8 kez ürün verebiliyor. Ürün şu ana kadar hiç elimizde kalmadı” dedi.