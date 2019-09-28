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    HaberlerEkonomi‘Dönüşüm hızlanmalı’
    28.09.2019 - 07:50 |

    ‘Dönüşüm hızlanmalı’

    Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin, “deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zamanın olmadığını gösterdiğini” belirtti.

    ‘Dönüşüm hızlanmalı’

    Yenigün, kentsel dönüşüm sürecinin kısa sürede tamamlanmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, “Yaşanan İstanbul depremi de göstermiştir ki deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zaman yok” dedi.

    ‘İşyerleri gözden geçirilmeli’

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyamızı, onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum” dedi. Bilinçli şekilde depreme karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan ‘hemen şimdi’ gerekenleri yapmaya başlayalım” çağrısında bulundu.

     

     

     

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