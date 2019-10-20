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    HaberlerEkonomiDönüşümde ‘fesih’ ayarı
    20.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dönüşümde ‘fesih’ ayarı

    Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için çalışmalar yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu alanlarda müteahhitten kaynaklı sorun yaşanması durumunda getirdiği tek taraflı fesih hakkını düzenledi.

    Dönüşümde ‘fesih’ ayarı

    Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre kentsel dönüşüm işlerinde uygulama alanlarında inşaat yapımını yüklenecek olan müteahhitlerde belli bir iş deneyimi yetkisi aranacak. Müteahhit yapı maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminat verecek.

    Re’sen fesih

    Fesih hakkı ise ‘hiç başlamamış inşaatlar’ veya ‘başlamış ancak 6 aydan fazla bir süredir devam etmeyen inşaatlar’ olarak ayrıldı. Buna göre; 1 yıl içerisinde inşaata hiç başlanmamış ve müteahhitten kaynaklı sorun var ise arsa sahipleri sözleşme feshini mahkemeye gitmeden tek taraflı olarak yapabilecekler.

    İnşaata başlanmış ancak bir seviyeye gelip inşaat durmuş ise tespitlerle konunun ortaya konulması gerekiyor. Feshin haklı olduğu tespit edilirse müteahhite 30 gün süre verilecek ve bir an evvel tam kapasite inşaata devam etmesi ihtar edilecek. 30 günlük süre sonunda inşaata başlanmamış ise gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri resen fesh edilmiş sayılacak.

    Kira yardımı geri alınamaz

    Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel hukuk hükümleri uygulanacak. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.

     

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