‘Dönüşümün kurucusu olmalıyız’

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bilişim alanında daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yıldırım, bütün dünyada olduğu gibi bilgi teknolojilerinin Türkiye’de de geleceğe, ekonomiye, hayata yön verdiğini belirtirken, buna adapte olmanın çok önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, “Teknoloji artık doğrudan hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline geliyor. Bu unsurlar olmadan iş yapmamız imkansız hale gelecek. Demek ki teknolojik dönüşümün seyircisi değil kurucusu olmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.



Altyapı mesajı



2009’da 500 milyar dolar seviyesinde olan e-ticaret’in 3.5 trilyon dolara yükseldiğini, 2-3 yıl içinde bu rakamın 5 trilyon doların üzerine çıkmasının beklendiğini aktaran Yıldırım, Türkiye’de 2018’de e-ticaret’in yüzde 42 oranında büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye’nin internet altyapısının bir çok ülkeye göre iyi konumda olduğunu, veri trafiğinin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, “Bunun için özellikle bilişim firmaları ve operatörler birbirleriyle rekabeti bırakıp altyapı konusunda birlikte çalışmalarında fayda var. Yerel yönetimlerin bu akıl yollarının inşasında öncü olan bir rol üstlenmesi gerekiyor” dedi.



Dijital yatırım Ege’de yeşerecek



Etkinlikte konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “Yeni dünyada bilgi ve onu işlemek çok önemli. Teknoloji tüm dünyayı girişimcilerin oyun alanı yapmış durumda. Bizlere düşen artık proje üretmek. İzmir’i inovasyon ve girişimci kent haline getirme vizyonunu ortaya koyduk ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni hayata geçiriyoruz” diye konuştu.



Yol haritası şart









Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde gerçekleşen ‘İhracat 4.0, Bölge bilişim ve iletişim teknolojileri, Dijital dönüşüm’ konularının tartışıldığı oturumda konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye sanayisinin bir tespitinin yapılması gerektiğini, dijital dönüşüm için yol haritasının öyle çıkarılmasının şart olduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel ekonomiden aldığı payın 2013 yılında 1.24 noktasından 2018 yılında 0.89 noktasına gerilediğini söyleyen Gökçüoğlu, “Orta gelir tuzağına saplanmış durumdayız. Daha iyi rakamlara ulaşmanın temel argümanı da dijital dönüşümü sağlamamızdır” diye konuştu.



Global ama lokal



Amazon.com aracılığıyla kısa sürede 125 milyon dolarlık ciroyu yakalayan Göksel Global’in CEO’su Gökhan Göksel, e-ticaretin dünya perakende ticaretteki oranı 2015 yılında yüzde 7.4’tü 2019 yılında ise yüzde 14 olduğunu söyledi. Amazon’un dünyanın en önemli e-ticaret firması olduğunu söyleyen Göksel, şöyle devam etti: “Bu kadar global firma neden lokal operasyonlara giriyor iyi tahlil etmek gerekli. Global düşünüp lokal hareket etmek bu işin temeli.”



Üretime devam



ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler “Yeni bir şey yapmamız gerektiğini iki yıl önce fark ettik ve yazılım konusuna eğildik. Yazılım ihracatını bir ürün ihracatı olarak Ankara’ya kabul ettirdik. Son 1 buçuk yılda ESBAŞ’ta yazılım üreten 10 firma geldi ve yazılım ihraç ediyorlar” dedi.



Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nde Ege’nin stratejik önemi tartışıldığı oturumu yöneten Forum İstanbul Onursal Başkanı ve TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Türkiye’nin geleceği için yatırımın ve üretimin önemine vurgu yaptı.