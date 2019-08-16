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    HaberlerEkonomiDört kişiden biri internetten alıyor
    16.08.2019 - 08:28| EKONOMİ SERVİSİ

    Dört kişiden biri internetten alıyor

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye’de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, “Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor” dedi.

    Dört kişiden biri internetten alıyor

    Düzgün, teknolojinin tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektöründe de önemli değişiklikler getirdiğini belirterek, “Dünyada perakende sektörünün yıllık büyümesi yüzde 3-4. Buna karşın küresel e-ticaret yılda yüzde 16 büyüyor. Bugün karşımızda yeni jenerasyonla daha mobil, daha hızlı ve kolay tüketim yapmak isteyen bir nüfus var.

     Ülkemizde e-ticaret son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüme yakaladı. Her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital marketlere doğru kayma söz konusu. Bu alanda satışları artırmak için özellikle Avrupa’da yazılı ve görsel medyaya kıyasla sosyal medyada reklam yatırımı hızla artıyor” dedi.

    Karşılaştırıyorlar

    Düzgün, alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini de vurgulayarak, “Tüketiciler satın almak istedikleri ürünü belirledikten sonra dijital dünyada satın alma yolculuğuna başlıyor. Markayı, ürünü, teknik özelliklerini, üreticinin ve ürettiği ürünün tüketici yorumlarını okuyup, almak istedikleri ürünün rakipleriyle kıyaslamasını yapıp, karar veriyor” dedi.

     

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