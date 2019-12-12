Dört koldan ihracat

Türkiye 2019 için belirlenen 182 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru ilerliyor. Yılın ilk 11 ayında 165 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatan ihracatçılar, hedefe kolaylıkla ulaşılabileceğini öngörüyor. Yaş meyve sebzeden mücevhere kadar farklı sektörlerden, tarımsal ürün ihracatıyla öne çıkan Akdeniz Bölgesi’nden sanayinin kalbinin attığı Kocaeli’ne kadar farklı yerlerden gelen haberler de bu öngörüyü destekliyor. İşte o haberlerden bazıları...



Mücevher parlıyor



Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 Kasım ayında 377,8 milyon dolar mücevher ihracatına imza atarken birliğin 11 aydaki ihracatı 3 milyar 808 milyon dolara ulaştı.









Kasım ayında ülke gruplarına bakıldığında 147,8 milyon dolarla Yakın, Orta ve Doğu Asya ülkeleri, en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu.

Avrupa Birliği’ne 91,9 milyon dolar, diğer Asya ülkelerine ise 43,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı. Mücevher İhracatçıları Birliği, kasım ayında ülke bazında en çok ihracatı 94,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 37 milyon dolarla İngiltere, 30,3 milyon dolarla ABD takip etti.



Makine tıkır tıkır



Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreteri Sefa Sadık Aytekin, makine sektörü ihracatında geçen yıla göre yüzde 10 artış beklediklerini belirterek, “İç piyasada daralma yaşanınca sektörümüz dış piyasaya konsantre olarak ihracatını artırdı. Bu yıl için 18,5 milyar doları yakalayacağız. Geçen yıla göre yüzde 10’a yakın bir büyüme var” dedi.



Aytekin, sektörün ihracatının her geçen yıl arttığını ifade etti. Kilogram başına 5,5-6 dolar olan katma değeri 2,5 kat artırmayı hedeflediklerini belirten Aytekin, “Makine üretiminin genel imalat sektörü içindeki payını yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



Avokadomuz meşhur oldu



Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “12 aylık ihracat performansımız yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı, 2020 için ihracat hedefimiz de 15,2 milyar dolar” dedi. Geleneksel ürünlerin yanında yeni ürünlerle de Türkiye’nin adını duyurduklarını belirten Uğur şunları söyledi:



“2015 yılında 31 bin dolar olan avokado ihracatımız bu yılın 11 ayında 1 milyon 100 bin dolara yükseldi, Maldivlerden Seyşel Adaları’na kadar 30 ülkeye Türkiye’den avokado gönderiyoruz. Tüm kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Bu dönemde Irak’ta yüzde 8,3 artış yakaladık ve 132 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”



AB’ye direkt hat!



Sanayi kenti Kocaeli’den yılın 11 aylık döneminde AB pazarına yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 9,4 milyar dolara yükseldi. Kocaeli en fazla İngiltere, Hollanda, Almanya, İspanya ve Slovenya’ya ihracat yaptı. Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, otoyol, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran sanayi kenti Kocaeli, 28 üyeli AB ile ticarette en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Kocaeli’nin 11 aylık ihracatında 6.2 milyar dolarla otomotiv, 4.2 milyar dolarla da kimyevi maddeler öne çıktı.