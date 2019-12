Verilen bilgiye göre, DoubleTree by Hilton Adana’da, ikisi süit olmak üzere toplam 100 oda var. Kapalı bir yetişkin havuzu ile çocuk havuzunun bulunduğu modern sağlık kulübü, Türk hamamı, buhar odası, sauna ve masaj odalarını içeren SPA tesisi ve toplam 648 metrekare büyüklüğe sahip iki adet toplantı odası DoubleTree by Hilton Adana’nın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.



Bonus imkanı



Tren garına yakın mesafede konumlanan DoubleTree by Hilton Adana, iş ve eğlence merkezlerinin yanı sıra şehrin tarihi ve turistik noktalarına da kolay ulaşım imkanı sunuyor. Adana Uluslararası Havaalanı’na ise 8 dakika mesafede bulunuyor.



Hilton’un 17 farklı otel markası için ödüllü misafir sadakat programı olan Hilton Honors’ın bir parçası olan DoubleTree by Hilton Adana, doğrudan rezervasyon yaptıran üyelerin konaklama rezervasyonu için herhangi bir puan ve para kombinasyonunu seçmelerini sağlayan esnek bir ödeme aracı, özel üye indirimi, standart ücretsiz Wi-Fi ve Hilton Honors mobil uygulamaları da sunuyor.



Otel ayrıca, daha fazla avantajın ve fiyat eşleşmesinin garanti edildiği Hilton.com adresi ile Hilton Honors uygulaması ya da diğer resmi Hilton kanalları üzerinden rezervasyon yapmayı mümkün kılıyor. 6 Ocak 2020-2 Nisan 2020 tarihleri arasında Doubletree by Hilton Adana’da konaklayacak misafirler, minimum 1 maksimum 2 gecelik konaklamalarında konaklama başına 1000 puan, 3 gece ve üzeri konaklamalarında ise ilave 1000 puan tutarında açılış bonusu kazanma imkanına sahip olacaklar.