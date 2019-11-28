Döviz borçları ‘TL’ye çevrilsin

Bahçıvan şöyle konuştu: “Sanayiciler, keyfiyetten değil uygun maliyetli TL kredi bulamadığı için dövizle borçlandı. Bugün kur riskini üzerimizde taşıyoruz. Yüksek döviz borçlarının TL’ye döndürülmesi konusunda teşvik edici bir model sunulmalı dedi.

Bahçıvan, “Üretime öncelik veren sağlıklı ve verimli bir kredi tahsis mekanizmasının uygulanması, Merkez Bankası politikalarıyla ödüllendirilmeli. Reel sektör yatırımlarına yönelik kredilerde de büyüme hızının hesaba katılarak zorunlu karşılık oranlarının belirlenmesini öneriyoruz” diye konuştu.



Bahçıvan, “Türkiye’nin sağlıklı, nitelikli ve sürdürülebilir büyümesinden yanayız” dedi.



Zorunlu karşılıklar ‘etkin’ kullanılacak



Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlayacak şekilde belirlenirken, finansal istikrara yönelik zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanacaklarını söyledi.



İstanbul Sanayi Odası’nda ‘Dış Denge, Sürdürülebilir Büyüme ve Fiyat İstikrarı’ konulu bir konuşma yapan Uysal, finansal mimari çalışmalarının yanı sıra zorunlu karşılık gibi makro ihtiyati araçları da etkin kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceklerine dikkat çekti.



Uysal konuşmasında “Yapısal politika alanlarındaki analizlerle kamuoyunda farkındalık oluşturma misyonumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme kaydedilen bir yılda cari fazla vereceğine dikkat çeken Uysal cari dengedeki iyileşmenin kalıcı olması için, bu politikaların yapısal reformlarla desteklenmesi gerekliliğine de dikkat çekti.



İthal girdi oranı azalmalı



Başta enerji sektöründe olmak üzere üretimde ithal girdi oranının azaltılmasının kritik önem taşıdığını belirten Uysal yenilenebilir enerjide yerlileştirilme ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılması konusunun önemine de dikkat çekti.



Cari dengenin hızla iyileştiğine dikkat çeken Uysal cari fazlanın GSYH’ya oranın bu yılın üçüncü çeyreğinde % 1’e ulaştığını söyledi.