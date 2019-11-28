BİST105.8440EURO6,370,20USD5,780,03ALTIN270,670,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriDöviz borçları ‘TL’ye çevrilsin
    28.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Döviz borçları ‘TL’ye çevrilsin

    İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, reel sektörün finansmanı konusunda en önemli kırılganlığın döviz borcu ve bunun yarattığı bilanço riski olduğuna dikkat çekti.

    Döviz borçları ‘TL’ye çevrilsin

    Bahçıvan şöyle konuştu: “Sanayiciler, keyfiyetten değil uygun maliyetli TL kredi bulamadığı için dövizle borçlandı. Bugün kur riskini üzerimizde taşıyoruz. Yüksek döviz borçlarının TL’ye döndürülmesi konusunda teşvik edici bir model sunulmalı dedi.
    Bahçıvan, “Üretime öncelik veren sağlıklı ve verimli bir kredi tahsis mekanizmasının uygulanması, Merkez Bankası politikalarıyla ödüllendirilmeli. Reel sektör yatırımlarına yönelik kredilerde de büyüme hızının hesaba katılarak zorunlu karşılık oranlarının belirlenmesini öneriyoruz” diye konuştu.

    Bahçıvan, “Türkiye’nin sağlıklı, nitelikli ve sürdürülebilir büyümesinden yanayız” dedi.

    Zorunlu karşılıklar ‘etkin’ kullanılacak

    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlayacak şekilde belirlenirken, finansal istikrara yönelik zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanacaklarını söyledi.

    İstanbul Sanayi Odası’nda ‘Dış Denge, Sürdürülebilir Büyüme ve Fiyat İstikrarı’ konulu bir konuşma yapan Uysal, finansal mimari çalışmalarının yanı sıra zorunlu karşılık gibi makro ihtiyati araçları da etkin kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceklerine dikkat çekti.

    Uysal konuşmasında “Yapısal politika alanlarındaki analizlerle kamuoyunda farkındalık oluşturma misyonumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme kaydedilen bir yılda cari fazla vereceğine dikkat çeken Uysal cari dengedeki iyileşmenin kalıcı olması için, bu politikaların yapısal reformlarla desteklenmesi gerekliliğine de dikkat çekti.

    İthal girdi oranı azalmalı


    Başta enerji sektöründe olmak üzere üretimde ithal girdi oranının azaltılmasının kritik önem taşıdığını belirten Uysal yenilenebilir enerjide yerlileştirilme ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılması konusunun önemine de dikkat çekti.

    Cari dengenin hızla iyileştiğine dikkat çeken Uysal cari fazlanın GSYH’ya oranın bu yılın üçüncü çeyreğinde % 1’e ulaştığını söyledi.

    Beşiktaş'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralıBEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.�
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

    The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

    Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

    Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

    PKK üs bölgesine paramotor ile saldıracaktı

    PKK üs bölgesine paramotor ile saldıracaktı

    Sıradaki Haber