Döviz bürolarında ‘sermaye’ için son üç gün

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğ kapsamında, bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseselerin, 1 Ocak 2019’a kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmaları ve 1 Temmuz 2019’a kadar ilgili şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Uyarısız iptal

Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, gereğini yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre veriliyor. Belirtilen sürelerde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal ediliyor.

Belgelerin 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar, öncelikle Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi üzerinden bakanlığa iletilmesi gerekiyor.