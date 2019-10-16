Döviz getiren konut alımına yeni teşvik

Yabancıların ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de konut alımını artırmak için yeni bir hamle geldi.

Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeden konut alma imkânı, yurtdışından para getirip Türkiye’den gayrimenkul alımına son 2 yıldır önemli bir ivme kazandırmıştı.

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ ile Türkiye’ye konut alımı için döviz girişinin yapılması da kolaylaştı.

Döviz transferi için

Konut ve iş yeri teslimlerinde alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin ‘Türkiye’ye getirilen döviz’ olarak kabul edilmesine yönelik şartlar düzenlendi.

Buna göre, söz konu işlemlerde yapılan döviz transferlerinin ülkeye getirilen döviz olarak kabul edilmesi için transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere yer verilmesi ya da dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi gerekecek.

Böylece, yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi teşvik edilmiş olacak.

‘Kolaylık sağlandı’

Yurtdışı satışlardaki KDV istisnasına kolaylık sağlandığını belirten İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Türkiye’den konut veya işyeri satın alan vatandaşlarımızın yakın akrabaları veya sahip olduğu işletmeler üzerinden yaptığı ödemelerin ispatı aşamasında yaşanan zorlu bir süreç vardı. Bu parayı neden getirdiği, nasıl getirdiği sorgulanıyordu.

Söz konusu tebliğ ile ortadan kalktı” diye konuştu.

Ar-GE için destek

Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleriyle KDV istisnası kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin Ar-Ge ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi, ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamında değerlendirilecek.

Tebliğe göre, belediyeler ve il özel idareleriyle bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında KDV istisnası uygulanacak.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna kapsamı da genişletildi. Bu kapsamda, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’nda bulunan ve vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.