‘Dövizde sıçrama beklemiyoruz’

Barış Pınarı Harekatı dönemini de kapsayan son 10 günde kurun 5.80-5.90 bandını geçmediğini söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, kurda yaşanılan o büyük sıçramayı beklemediklerini dile getirdi.

İSO’nun geleneksel Anadolu ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa ve Gaziantep illeri ziyaret edildi. Şanlıurfa’da gazetecilerle bir araya gelen Bahçıvan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz 10 günde kur 5.80-5.90 bandını eğer geçmediyse kurda özellikle yaşadığımız o büyük sıçramayı beklemiyorum. Cari açık sorununu da belli bir dönem yaşamayacağız. 200 milyar dolara yaklaşan bir döviz mevduatı var. Yüksek bir döviz mevduatı, piyasaların şu anda belki kilitlenmesi için bir neden ama öbür taraftan da kurun dengelenmesi açısından bir sigorta.”

Bahçıvan, talep noktasında güçlü bir enflasyon riskinin de bulunmadığını söyledi.

İstanbul sanayisinin dönüşümü konusunda bir metodoloji belirleyeceklerini açıklayan Bahçıvan, depreme hiç kimsenin hazır olmadığını, sanayinin de bunlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Depremle ilgili öz eleştirimizi yaparak, İSO olarak sorumluluğu almaya kararlıyız. İstanbul’daki sanayi firmalarının bir check-up’ının yapılması gerekiyor. Uygun olmayan firmaların hızlı bir şekilde dönüşümü yapılmalı. Artık üç maymunu oynama dönemimiz bitti” dedi.

Düşük faiz hareketi

Türkiye’nin büyüme hedefleri ve Yeni Ekonomi Programı’na değinen Bahçıvan, İSO’nun açıkladığı Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) en önemli referans olduğunu dile getirerek, PMI’in 18 ay sonra ilk defa eylülde 50 rakamını yakaladığını hatırlattı.

Faizlerin düşmesiyle sektörlerin de hareketlendiğini belirten Bahçıvan, Türkiye’nin geçmiş olan kayıpları toparlaması için zamana ihtiyacı olduğunu fakat tünelin ucundaki ilk ışıkları eylül ayında görmeye başladıklarını söyledi.

Daha olumlu geçecek

Gelinen süreçte ekonomide önümüzdeki ayların daha olumlu geçeceğini belirten Bahçıvan, ülkelerin korumacılık önlemlerini hatırlatarak, “Dünyayı bekleyen en büyük belirsizlik ve tehdit de bu” dedi.

Gaziantep ve Şanlıurfa’yı ziyaret eden İSO heyetini, muhabirimiz Aylin Rana Aydin takip etti.

Yeni yatırımlar yolda

Yabancı sermayenin Türkiye’ye girişi noktasında önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Bahçıvan, “Hâlihazırda masada bitmek üzere olan 3-5 tane ciddi diyebileceğimiz boyutta işlem var. Stratejik yatırımlar noktasında önümüzdeki günlerde duyduğumuzda etkileneceğimiz rakamlar olacak. Özellikle Avrupa dışında, mesela Japonya’dan ve Hindistan’dan bir ilgi var” dedi. Volkswagen yatırımı konusunda da Türkiye’nin doğru bir yer olduğunu söyleyen Bahçıvan, Avrupa’dan da onu referans alacak olan yatırımcıların da Türkiye’ye dönebileceğini söyledi. Bahçıvan, Türkiye’nin büyüme rakamları ve hedefleri konusunda değerlendirmelerde bulunurken, büyümenin rakam olarak değil, nitelik olarak konuşulması gerektiğini belirtti.

Taşınma teşviki

Bahçıvan, sanayinin, bankadan finansman sağlamak yerine yeni alternatifleri ortaya koyması gerektiğini de vurgulayarak, kredi maliyetlerinde gelinen noktanın geçen yıla göre düzelmesine karşın yeterli olmadığını ve gidilecek yolun bulunduğunu söyledi.

İstanbullu sanayicinin Anadolu’daki kentlere yatırım yapması için verilen teşviklere değinen Bahçıvan, taşınma teşvikinin bu anlamda yatırımları ivmelendireceğini de sözlerine ekledi.