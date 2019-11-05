DSİ 500 sürekli işçi alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.
Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak.
Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağıIsparta’da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata’ ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.