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    HaberlerEkonomi Haberleri Düğün sektörünün geliri 13 milyar TL
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    27.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Düğün sektörünün geliri 13 milyar TL

    Evlilik/düğün pazarı aralıksız büyümesine devam ediyor. 2020 yılı için Avrupa ve Arap ülkelerinden yoğun taleplerin beklendiği sektörde Türkiye, Avrupa’nın baş tedarikçisi olarak birçok ülkeyi geride bıraktı. Yurt dışından yoğun ilginin görüldüğü evlilik dünyasının kapıları ise, 17 - 19 Ocak tarihlerinde ‘Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı’ ile ziyaretçilere açılacak.

    Düğün sektörünün geliri 13 milyar TL

    Fuar aynı zamanda 2020 için Türkiye’ye yönelik taleplerin de görülmesi adına paydaşları bir araya getirecek.

    Ortalama 50 bin dolar

    Dünyada düğün sektörünün pazar payının 165 milyar dolar olduğu belirtilirken, Türkiye’de düğün sektörünün turizm içindeki payının yüzde 10 olduğu kaydedildi. 2019 yılında sektör, yaklaşık 13 milyar dolarlık bir kazanç sağladı.

    Türkiye’de yapılan yabancı düğünleri de giderek artıyor. Buna göre özellikle İstanbul Boğazı Hattı, Antalya ve Bodrum’daki lüks otellerde düğün yapmak isteyenlerin talebi her yıl yükseliyor.

    Antalya, İstanbul ve Bodrum’da, özellikle Hint, Lübnan ve Rus düğünlerinin revaçta olacağını söyleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, “Yabancı düğünlerinin ortalama bütçeleri 50 bin dolarla 200 bin dolar arasında değişiyor. Ama tabii ki burada bir sınır yok. Milyon dolarlık çok sayıda düğüne şahit olmaya başladık. Özellikle Hint düğünleri bu anlamda en yüksek bütçeli olanları” diye konuştu.

    2019 yılında 2.5 milyar dolarlık bir hacim yaratan Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı’nın bu yıl daha da büyük bir hacim beklediğine dikkat çeken Cılga, “Türkiye’de üretim yapan firmalar Orta Doğu ve Avrupa’nın en uygun maliyetli, şık ve tasarım ürünlerini piyasaya sunuyor. Türkiye bu konuda özellikle Avrupa’nın baş tedarikçisi konumunda” dedi.

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