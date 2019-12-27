Düğün sektörünün geliri 13 milyar TL

Fuar aynı zamanda 2020 için Türkiye’ye yönelik taleplerin de görülmesi adına paydaşları bir araya getirecek.



Ortalama 50 bin dolar



Dünyada düğün sektörünün pazar payının 165 milyar dolar olduğu belirtilirken, Türkiye’de düğün sektörünün turizm içindeki payının yüzde 10 olduğu kaydedildi. 2019 yılında sektör, yaklaşık 13 milyar dolarlık bir kazanç sağladı.



Türkiye’de yapılan yabancı düğünleri de giderek artıyor. Buna göre özellikle İstanbul Boğazı Hattı, Antalya ve Bodrum’daki lüks otellerde düğün yapmak isteyenlerin talebi her yıl yükseliyor.



Antalya, İstanbul ve Bodrum’da, özellikle Hint, Lübnan ve Rus düğünlerinin revaçta olacağını söyleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, “Yabancı düğünlerinin ortalama bütçeleri 50 bin dolarla 200 bin dolar arasında değişiyor. Ama tabii ki burada bir sınır yok. Milyon dolarlık çok sayıda düğüne şahit olmaya başladık. Özellikle Hint düğünleri bu anlamda en yüksek bütçeli olanları” diye konuştu.



2019 yılında 2.5 milyar dolarlık bir hacim yaratan Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı’nın bu yıl daha da büyük bir hacim beklediğine dikkat çeken Cılga, “Türkiye’de üretim yapan firmalar Orta Doğu ve Avrupa’nın en uygun maliyetli, şık ve tasarım ürünlerini piyasaya sunuyor. Türkiye bu konuda özellikle Avrupa’nın baş tedarikçisi konumunda” dedi.