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    02.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dünya ambalaj sektörü İstanbul’da buluştu

    Ambalaj sektörünün dünya genelindeki önemli isimleri İstanbul’da bir araya geldi.

    Dünya ambalaj sektörü İstanbul’da buluştu

    Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi ‘Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi’ temasıyla düzenlendi. İki gün süren kongreye 13 ülkeden 45 konuşmacı ve bin kişi katıldı.

    ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, kongredeki açılış konuşmasında ambalaj sektöründe sürdürülebilir gelişme, döngüsel ekonomiye katkı ve sıfır atık yaklaşımının devamı için ambalajın geri dönüşümünün önemine vurgu yaptı.

    Ambalajsız bir dünyanın düşünülemeyeceğini anlatan Sarıbekir, sektörün sürdürülebilirlik hedefiyle geliştiğini, yeni neslin ambalaj sektörü için bir fırsat olduğunu ve gelecekte en fazla önem kazanacak sektörler arasında ambalaj ve lojistiğin yer alacağının altını çizdi.

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