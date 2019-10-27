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    HaberlerEkonomiDünya Bankası açıkladı! Aralarında Türkiye de var
    27.10.2019 - 13:10 | | DHA

    Dünya Bankası açıkladı! Aralarında Türkiye de var

    Dünya Bankası yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeleri açıkladı. Raporda Yeni Zellanda listenin birinci sırasında yer aldı. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada Türkiye 33’üncü olarak iş kurmanın kolay olduğu ülkeler arasında üst sıralarda listeye girdi.

    Dünya Bankası açıkladı! Aralarında Türkiye de var

    Dünya Bankası tarafından yayınlanan ‘Doing Business 2020’ raporunda yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler belirlendi. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada iş kurmanın ne kadar kolay olduğu, inşaat ruhsatları, işçi alımı, yatırım destekleri gibi çeşitli faktörler göz önüne alındı.

    Rapora göre yeni bir iş kurmanın en kolay oldu ülke Yeni Zellanda olarak belirtildi. Singapur’un ikinci, Hong Kong’un üçüncü olduğu listede ilk on ülke arasında sırasıyla Danimarka, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Birleşik Krallık, Norveç ve İsveç yer aldı.

    Rusya’nın 28’inci sırada bulunduğu listeye teknoloji devlerinden olan Japonya 29, dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterilen Çin 31’inci sıradan girdi. Yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler arasında Türkiye 33’üncü sırada yer alarak birçok ülkeyi geride bıraktı.

    Rapora göre Venezuela, Eritre ve Somali iş yapmak için en kötü ülkeler oldu.

    YENİ BİR İŞ KURMANIN EN KOLAY OLDUĞU ÜLKELER

    1- Yeni Zellanda

    2- Singapur

    3- Hong Kong

    4- Danimarka

    5- Güney Kore

    6- Amerika Birleşik Devletleri

    7- Gürcistan

    8- Birleşik Krallık

    9- Norveç

    10- İsveç

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    22- Almanya

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    28- Rusya

    29- Japonya

    30- İspanya

    31- Çin

    32- Fransa

    33- Türkiye

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    188- Venezuela

    189- Eritre

    190- Somali

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