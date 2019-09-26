Dünya barışına THY dokunuşu

Hem uçuş ağı gelişiminde aktif performans göstererek, dünyada farklı alanlarda öne çıkan önemli markalar, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle çeşitli işbirlikleri sağlayarak farklı toplum ve topluluklara ulaşan Türk Hava Yolları’nın (THY) son hamlesi dünya barışına katkı yapmayı hedefliyor.

‘Barış İçin Spor Ödülleri’ projesini hayata geçirecek olan THY, proje kapsamında BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) ile işbirliğine gitti. BM Genel Merkezi’nde düzenlenen imza töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, BM UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.

Spor ödülleri

THY’den yapılan açıklamada, anlaşmayla THY’nin, UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedeflediği kaydedilerek, şöyle denildi: “Barış İçin Spor Ödülleri başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak ödül töreni düzenlenecek.”

Yolcularını 126 ülkede 316 noktaya ulaştırarak dünyanın dört bir yanını birbirine bağladıklarını ve bu bağlantıyı sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Aycı, “Sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplumsal bilinci artıracak

Farklı kültürler arasındaki bağlantıyı kurmanın, THY’nin önemli bir misyonu olduğunu vurgulayan Aycı, “Bu misyonu yerine getirebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. THY olarak BM’nin 2030 gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız.

Şundan hayli eminiz ki, ‘Barış için Spor Ödülleri’ hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır” diye konuştu.