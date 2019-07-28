Dünya borsalarının değeri 7.6 trilyon dolar arttı

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, söz konusu artışla dünya borsalarının değeri, ilk yarıda 82.3 trilyon dolara ulaşırken, New York Borsası sahip olduğu 24.2 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğü ile zirvedeki yerini korudu. İlk yarıda piyasa değeri açısından en hızlı artış yaşanan borsa yüzde 60’la İran olurken, en fazla kayıp yüzde 11.5 ile Ukrayna borsasında görüldü.

ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerine dair haber akışının gündemden düşmediği ilk yarıda, korumacılık eğilimi endişeleri, Brexit belirsizliği, küresel büyüme hızının yavaşlaması, dünya çapında ekonomik göstergelerin zayıflaması ve jeopolitik riskler piyasalara yön veren gelişmeler olarak öne çıktı.

Tüm bunlar sonucunda yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarken, tahvil piyasalarında getiri eğrilerinin terse döndüğü görüldü. Merkez bankaları tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede faizlerde düşüş sinyali verilerek genişlemeci politikalara geri dönüşün ilk adımları atıldı.