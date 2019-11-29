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    29.11.2019 - 19:41 | | AA

    Dünya devi böyle duyurdu: 10 bin kişiyi işten çıkaracaklar

    Alman otomotiv üreticisi Daimler, 2022’ye kadar en az 10 bin kişinin işine son vereceğini duyurdu.

    Dünya devi böyle duyurdu: 10 bin kişiyi işten çıkaracaklar

    Şirketin, 14 Ekim’de, 2022 yılına kadar 1 milyar avro tasarruf yapabilmek için işçi çıkarmayı planladığını bildirmesinden ardından Daimler İnsan Kaynakları Yöneticisi Wilfried Porth, işten çıkartılacak işçi sayısı konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünya genelindeki toplam sayı beş basamaklı olacak." dedi.

    Porth, Daimler’in personel masraflarında 1,4 milyar avro tasarruf yapmayı hedeflediğini belirterek, idari yönetim işlerinde de yüzde 10 kesinti olacağını kaydetti.

    Daimler tarafından yapılan açıklamada ise, “otomotiv endüstrisi, tarihinin en büyük dönüşümünün ortasında" ifadeleri kullanılarak sıfır karbon emisyon hareketliliğinin büyük yatırımlar gerektirdiği vurgulandı.

    14 Ekim'de yapılan Daimler açıklamasında, gittikçe artan hibrit ve elektrikli araçların, Mercedes-Benz’ın satış getirisini olumsuz yönde etkileyecek maliyet artışlarına yol açtığı hatırlatılmış ayrıca karbon emisyonunun azaltılması ve otomotiv endüstrisinin dönüşümünün şirketin karlılığını etkilediği kaydedilmişti.

    Alman otomobil endüstrisi, ABD-Çin ticaret ihtilaflarının ve Brexit belirsizliğinin etkisiyle beklenenden daha zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalırken, elektrikli ve otonom araçlara yapılan büyük yatırımlar da şirketlerin karlılığını azaltıyor.

    Daimlerin açıklamasının, Almanya'da Volkswagen grubuna bağlı otomotiv üreticisi Audi'nin, kemer sıkma politikası çerçevesinde 2025’e kadar 9 bin 500 iş pozisyonunun iptal edileceğini açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekti.

     

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