Manisa Ticaret Sicili MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n 2447 sayÄ±lÄ± ilanÄ±, bugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiyeÂ Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldÄ±.

Buna gÃ¶re, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin TÃ¼rkÂ lirasÄ± sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi"Â unvanlÄ± ÅŸirketi Manisa'da kurdu.

Åžirketin merkezi "KeÃ§ilikÃ¶yOSB Mahallesi Cumhuriyet BulvarÄ± No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

Åžirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araÃ§ ve nakilÂ vasÄ±talarÄ±nÄ±n tasarÄ±mÄ±, imalatÄ± ve montajÄ±, bunlarÄ±n parÃ§alarÄ±nÄ±n veÂ komponentlerinin tasarÄ±mÄ±, Ã¼retimi ve montajÄ± ile tÃ¼m bu Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸÄ±,Â ithalatÄ± ve ihracÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bu konularla ilgili tÃ¼m diÄŸer faaliyetleriÂ yÃ¼rÃ¼tmek amacÄ±yla kuruldu.