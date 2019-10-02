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    HaberlerEkonomiDünya otomobil devi Volkswagen Türkiye'de merkezini kurdu
    02.10.2019 - 12:41 | | AA

    Dünya otomobil devi Volkswagen Türkiye'de merkezini kurdu

    TÃ¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilereÂ  gÃ¶re, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon liraÂ  sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÅž" unvanlÄ± ÅŸirket kurdu.Â TÃ¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilereÂ  gÃ¶re, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon liraÂ  sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÅž" unvanlÄ± ÅŸirket kurdu.Â

    Dünya otomobil devi Volkswagen Türkiye'de merkezini kurdu

    Manisa Ticaret Sicili MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n 2447 sayÄ±lÄ± ilanÄ±, bugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiyeÂ  Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldÄ±.

    Buna gÃ¶re, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin TÃ¼rkÂ  lirasÄ± sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi"Â  unvanlÄ± ÅŸirketi Manisa'da kurdu.

    Åžirketin merkezi "KeÃ§ilikÃ¶yOSB Mahallesi Cumhuriyet BulvarÄ± No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

    Åžirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araÃ§ ve nakilÂ  vasÄ±talarÄ±nÄ±n tasarÄ±mÄ±, imalatÄ± ve montajÄ±, bunlarÄ±n parÃ§alarÄ±nÄ±n veÂ  komponentlerinin tasarÄ±mÄ±, Ã¼retimi ve montajÄ± ile tÃ¼m bu Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸÄ±,Â  ithalatÄ± ve ihracÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bu konularla ilgili tÃ¼m diÄŸer faaliyetleriÂ  yÃ¼rÃ¼tmek amacÄ±yla kuruldu.

    Ä°ranlÄ± iÅŸ insanÄ± dehÅŸeti yaÅŸadÄ±! Esnaf ayaklarÄ±nÄ± iple baÄŸladÄ±...Türkiye'ye ticaret için gelen Ä°ranlÄ± iÅŸ insanÄ± Fatih'te kapkaççÄ±larÄ±n hedefi oldu. Motosikletli bir kiÅŸi ve esnafÄ±n amansÄ±z takibi sonucu kapkaççÄ±lardan biri ara sokaklarda yakalandÄ±. Ä°ranlÄ± iÅŸ insanÄ± 10 bin dolarÄ±nÄ± geri alÄ±rken kovalamaca ve yakalanma anlarÄ± saniye saniye güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
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