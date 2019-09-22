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    HaberlerEkonomiDünya Süt Zirvesi İstanbul’da başlıyor
    22.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dünya Süt Zirvesi İstanbul’da başlıyor

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nca (IDF) 23-26 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi’ne katılmaya hazırlanıyor. Zirvenin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Süt Sektörünün Rolü Nasıl Maksimize Edilebilir?” başlıklı oturumunda konuşacak olan SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, bu hedeflerin gelecek nesiller için daha da iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

    Dünya Süt Zirvesi İstanbul’da başlıyor

    SETBİR’den yapılan açıklamaya göre, IDF’nin düzenlediği Dünya Süt Zirvesi, 23 Eylül Pazartesi İstanbul’da başlayacak ve 4 gün sürecek.

    Hayat için...

    “Hayat İçin Süt” temasıyla gerçekleştirilecek zirvede gıda güvenliği, sürdürülebilir çiftlik yönetimi ve ortam, beslenme, sütçülük politikaları ve ekonomisi, sütçülüğün ekonomik ve tarımsal kalkınmaya katkıları ele alınacak.

    Tezel, zirveye SETBİR’in yönetim kurulu üyeleriyle katılacak. Zirvenin 3’üncü günü, başkanlığını IDF Başkanı Judith Bryans’ın, kolaylaştırıcılığını IDF Genel Sekreteri Caroline Emond’un üstleneceği, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Süt Sektörünün Rolü Nasıl Maksimize Edilebilir?” başlıklı oturumda konuşması öngörülen Tezel, söz konusu hedeflerin önemini anlatacak.

    Dünya Süt Zirvesi İstanbul’da başlıyor

    Eylem çağrısı

    Tezel, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olduğunu bildirdi. Tezel, şunları kaydetti:

    “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek üzere, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar. Bu hedefler kapsayıcı bir gündemdir, yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir. Bu hedefler aynı zamanda SETBİR’in misyon ve vizyonuna da paraleldir. Bu yüzden SETBİR olarak Dünya Süt Zirvesi’ni çok önemli buluyor, ülkemizde yapılmasından büyük memnuniyet duyuyor ve tüm süt sektörü temsilcisi üyelerimizle katılarak zirveye destek oluyoruz.”

    Dünya Süt Zirvesi İstanbul’da başlıyor

     

     

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