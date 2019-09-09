Dünyada saat avlıyor

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, bünyelerinde 30 marka olduğunu ve yeni fırsatlar çerçevesinde marka sayılarını artırdıklarını belirterek, “Son olarak Jacques Philippe ve Parigi’yi satın aldık. Parigi, giriş seviyesinde 100 TL-250 TL fiyat segmentinde bir model. İnternetten satışını yapıyoruz. Gençlere ve orta yaş grubuna hitap ediyor. Satışına başladık. Jacques Philippe ise, İsviçre markası. 1.500-6 bin TL aralığında fiyat segmentine sahip. Anlaşmayı yeni tamamladık. Bu yıl sonunda piyasaya süreceğiz” dedi.

Saat sektöründe yurtdışındaki fırsatları her zaman gözlediklerini dile getiren Kaya, başka bir markanın alımı için de çalıştıklarını bunu da daha sonra açıklayacaklarını aktardı. Kaya, Türkiye’de dolar bazında sektörün yüzde 30 oranında küçüldüğünü ancak kendilerinin ekonomiye ve ülkeye güvendiğini kaydederek, “Fırsatları kaçırmıyoruz. Kaçırmak da istemiyoruz. Mağazalaşma atağımız da sürüyor. 135 mağazamız var, kornerlarla beraber 160 noktadayız. Bu yıl sonuna kadar 5 mağaza daha açacağız. Yeni havalimanında açtık, bir tane İzmir, Ankara ve İstanbul’da Metropol AVM’de mağazamız olacak. Yeni fırsatlar çıkarsa onu da değerlendiririz” diye konuştu.

Sahtelere dikkat

Türkiye’de sektörde satışların 13 milyon adetlere ulaştığını ancak kalitesiz, standartların altında çok ürün bulunduğunu aktaran Ramazan Kaya, “Bunların çoğu kansorejen maddeler içeriyor. Çok ucuz ürünlerin alınmasını önermiyoruz. Özellikle okula dönüşte çocuklarına saat alacaklara kaliteye bakmalarını öneriyoruz. 5-10 TL’lik saatlerden uzak dursunlar. Doğrudan tenle temas ediyor. 100 TL’nin altındaki saatler sağlık için zararlı. Aileler dikkatli olsun” dedi.

Ramazan Kaya, markalı ürünlerin internetten sahtelerinin satıldığını da anımsatarak, bu alanda gelişmeler yaşandığını, sahte saat oranının düştüğünü ancak henüz tam önüne geçilemediğini kaydetti.

2020 patlama yılı olur

Türkiye’de en çok satan saatlerin moda markaları olduğunu belirten Kaya, en çok 500-1.000 TL fiyat aralığında saatlerin satıldığını, Avrupa’da kişi başına dört saat düşerken bu oranın Türkiye’de çok düşük olduğunu söyledi.

2019’u değerlendiren Kaya, “İlk altı ayı çok iyi değildi. Ancak ikinci yarı iyi.Memnunuz, iyi gidiyor. Son çeyreğin daha iyi olacağına inanıyoruz. 2020’nin ise patlama yılı olması bekleniyor. Sektör dolar olarak küçüldü, biz de dolar bazında küçüldük ama TL bazında yüzde 20 büyüdük” diye konuştu.

Online satışımız % 12’ye çıktı

Online tarafta da yatırımlarının sürdüğünü aktaran Ramazan Kaya, bu taraftaki cironun genel cirolarının yüzde 12’sine ulaştığını, bunu yüzde 15’e çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti. Kaya, “Online satışlarımız çok iyi. Online tarafa özel koleksiyonlar da yapıyoruz. Online ve offline’ı birleştirdiğimiz kampanyalarımız da oluyor. Fırsat ürünlerini mümkün olduğunca vatandaşla buluşturmaya çalışıyoruz. Karşılığını alıyoruz. Teknik servisimiz de çok iyi” dedi.