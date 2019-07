Dünyanın en büyük doğal gaz deposu

Türkiye’nin doğal gazda depolama güvencesini sağlayacak olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Genişletme Projesi’nde kapasite artırımı için temel atıldı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları için yaptırım tehdidinde bulunanlara karşı en güzel cevaplardan birisinin bu proje olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz” dedi.

BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesinin temel atma törenine katılan Dönmez, “Son yıllarda devreye aldığımız doğal gaz depolama, FSRU, LNG yatırımları ile TANAP, TürkAkım gibi uluslararası boru hatları sayesinde bugün Türkiye, doğal gaz arz meselesi defterini tamamen kapatmıştır. Ortalama günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık bugün sisteme yaklaşık 300 milyon metreküpün üzerinde gaz verebilen bir altyapıya sahibiz. İnşallah yakın zamanda bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız” dedi.

5.4 milyar metreküp

Törende 680 milyon metreküp depolama ve günlük 20 milyon metreküp geri üretim kapasitesiyle tesisin mevcutta çalıştığını anlatan Bakan Dönmez, “Diğer kısımları da peyderpey devreye almaya devam edeceğiz. 2021 yılında da inşallah 12 kavernanın tamamına erişeceğiz ve böylece projemizin 1.2 milyar metreküplük ilk etabını da tamamlamış olacağız. Temel atma törenimizle de inşallah projemizin geriye kalan 40 kavernalık kısmını tek kalemde bitireceğiz. Genişleme projemiz hâlihazırda dünyada yapımı devam eden tüm depolama projeleri içerisindeki en büyük depolama projesidir. Tamamlandığında da inşallah 5.4 milyar metreküp toplam kapasiteyle tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak” dedi. Dönmez, genişleme projesinin bu fazını 2023’te tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Tehdide cevap

Projenin finansmanının tamamını Dünya Bankası ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşıladıklarını belirten Dönmez, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı faaliyetlerine karşı yaptırım tehdidi savuranlara karşı en güzel cevaplardan birisi de işte bugün burada. Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz. Tarihimiz, ulusal bilincimiz, vatan ve memleket sevdamız buna hiçbir zaman müsaade etmez. Türkiye’nin ve KKTC’nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz. Bizimle iş yapmak, dost olmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman husumeti besleyen, körükleyen bir ülke olmadık. Her zaman yapıcı adımlar attık. Ancak bu yaptığımızı atalet olarak algılayanlar varsa onlar da şunu bilsin ki gereken neyse onu yapmaktan da hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyiz. Türkiye, her zaman bölgesinin en büyük ülkesi olmuştur. Bu bölgede bizim istemediğimiz, onaylamadığımız, izin vermediğimiz hiçbir şey olamaz, olması da mümkün değildir”

Tüketimin yüzde 20’si

Tuz Gölü ile birlikte genişletme projesi devam eden Silivri Doğal Gaz Depolama Projesinin de tamamladığında toplamda 11 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşılacağı bilgisini veren Dönmez, 2023 yılında yıllık tüketilen doğalgazın yüzde 20’sini depolamayı hedeflediklerini kaydetti. Projenin çevre dostu olduğunu ifade eden Dönmez, “Tesisimiz kendi elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını 2019 yılında devreye alacağımız güneş enerjisi santralinden karşılayacak. Güneş enerjisi santralimizin tamamını 2021 yılında devreye alacağız ve böylece ihtiyaç duyulan elektriğin tamamını GES vasıtasıyla karşılayacağız” dedi.

Projeyle flamingo nüfusu arttı

Projenin önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza attığını kaydeden Dönmez, “Bu bölge Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan yer. Projeyle birlikte tuzlu su deşarjının başladığı 2014’ten bu yana flamingo nüfusu düzenli olarak artmaya başladı. 2016’larda yaklaşık 10 bin olan sayı bugün 13 binlere kadar ulaştı” dedi.