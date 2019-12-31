Dünyayı şoke etti! Beyrut`a kaçtı...

Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski Başkanı Carlos Ghosn'un, seyahat yasağına rağmen Japonya'yı terk ederek Lübnan'a gittiği bildirildi. Japonya kamuoyunda şok etkisi oluşturan habere göre, Ghosn dün akşam saatlerinde Lübnan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Fransa ve Lübnan vatandaşı olan 65 yaşındaki Ghosn'un çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Lübnan'a, sahip olduğu büyük kamuoyu desteği nedeniyle sığınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye üzerinden gitti iddiası

Ghosn’un kaçtığına dair iddialar Japon kamuoyunda şok etkisine neden olurken, hakkındaki deniz aşırı seyahat yasağını da içeren denetim tedbirlerine rağmen Ghosn'un ülkeyi nasıl terk ettiği belirsizliğini koruyor. Japonya'da yeni yıl tatili olması nedeniyle resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken, Lübnan basınına göre Ghosn, şu an eşi Carole Ghosn ile birlikte Lübnan'da silahlı muhafızlar tarafından korunan bir evde bulunuyor. Ghosn'un Lübnan'a özel bir jet ile Türkiye üzerinden gittiği iddia ediliyor. Japon kamu yayıncısı NHK'nin Lübnan'daki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise Ghosn olduğu tahmin edilen bir kişinin özel bir jet ile Beyrut'a inerek farklı bir isim ile ülkeye giriş yaptığı ifade ediliyor.

Sıkı denetim tedbirleri

Tokyo'da tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılan ve ev hapsinde kalmasına izin verilen Ghosn için konulan denetim tedbirlerine göre, deniz aşırı seyahat yasağı bulunan Ghosn'un Tokyo'da kendisi için belirlenen adreste ikamet etmesi gerekiyor. Japonya içinde dahi 3 günü aşkın seyahat hakkı bulunmayan Ghosn'un, mahkeme onayı olmaksızın eşi Carole ile iletişim kurmasına da izin verilmiyor.

Umman ve Lübnan'daki Nissan bayileri ile soruşturmanın gidişatını etkileyebileceği şüphesiyle iletişim kurmasına izin verilmeyen Ghosn'un Tokyo'daki ikametinin girişine konulan kamera kayıtlarının düzenli olarak mahkemeye sunulması gerekiyor. Avukatları tarafından sağlanan ve internet erişimi olmayan bir telefonu kullanmasına izin verilen Ghosn'un, iletişim kayıtlarını da yargı makamlarına düzenli olarak bildirmesi gerekiyor. Tüm bu denetim tedbirlerine rağmen ülkeden ayrılan Ghosn'un kaçışına dair detaylar hala belirsizliğini koruyor.

Ghosn'dan açıklama

Ghosn’un Japonya’dan sürpriz kaçışına dair iddialar Japonya ve dünya kamuoyunu meşgul ederken, sürece dair açıklama bugün Ghosn'dan geldi. Lübnan'da olduğunu yaptığı açıklama ile teyit eden Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullandı.

Adil olmamakla itham ettiği Japon adalet sistemini eleştiren Ghosn, "Suçluluk varsayımının yapıldığı, ayrımcılığın yaygın olduğu ve temel insan haklarının reddedildiği, uluslararası hukuk ve sözleşmelerdeki yasal yükümlülüklerin göz ardı edildiği hileli Japon adalet sistemi tarafından daha fazla rehin tutulmayacağım" dedi.

Artık medyayla özgürce iletişim kurabileceğini de ekleyen Ghosn, "Önümüzdeki haftaya başlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

İddiaları reddetmişti

Japonya’da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, “ağırlaştırılmış güven ihlali” ve “gelirini eksik bildirme” iddiaları ile suçlanıyordu. 6 Mart’ta kefaletle serbest bırakılan ve yoğun denetim tedbirleri altında ev hapsine alınan Ghosn, hakkındaki iddiaları başından beri reddediyordu. Tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunuyordu.