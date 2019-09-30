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    Haberler EkonomiDüşen faiz güven artırdı
    30.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Düşen faiz güven artırdı

    Merkez Bankası’nın temmuzda faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde görülen gerileme inşaat sektöründe güven artışını beraberinde getirdi. Temmuzdan bu yana yüzde 15 artan İnşaat Sektörü Güven Endeksi, eylülde 60.1 ile 13 ayın zirvesine çıktı.

    Düşen faiz güven artırdı

    AA’nın derlediği bilgiye göre, Merkez’in 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında İnşaat Sektörü Güven Endeksi 52.4 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerinde indirime gitti.

    Faizlerdeki gerileme inşaat sektöründe hareketliliği beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İnşaat Sektörü Güven Endeksi’ne de yansıdı.

    Mayısta yüzde 50’nin altına kadar düşen endeks, temmuzda 52.4’ü, ağustosta 55.5’i, bu ay 13 ayın en yüksek seviyesi olan 60.1’i gördü. Endekste, faiz indiriminin başladığı temmuzdan bu yana yüzde 15 yükseliş kaydedildi.

    Finansman koşulları iyileşti

    Merkez, temmuzdaki faiz indiriminin ardından bu ay da politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekmişti. Bu indirimin gelecek dönemde sektöre yansıması merakla bekleniyor.

    Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, faiz indiriminin inşaat sektörü finansman koşullarında kısmen iyileşme kaydedilmesini sağladığını söyledi.

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