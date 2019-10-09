Düşük faizli ekim fırsatı

Sektöre destek olmak ve ülkenin tarımına katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik yeni ürünler geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Saylan, şunları söyledi:



‘Cazip fiyatlar’



“Ekim ayı boyunca, Erkunt Finans’ın faiz oranlarını düşürdük. Ayrıca, Kıymet 90 Lüks ve Kısmet 55 B için Bursa Tarım Fuarı’nda da geçerli olmak üzere ekim ayı boyunca çok cazip fiyatlar sunduk.”



Saylan, “8-12 Ekim tarihleri arasındaki Bursa Fuarı’nda uzun süredir bölge çiftçisinin beklediği yeni 95 HP M Lüks, Uzay Kabinli M ve diğer ürünlerimizin sergileneceği standımıza tüm çiftçilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.



Saylan, meyve üreticilerinden gelen yoğun talep üzerine bundan 8 yıl önce tasarlamaya başladığı traktörlerini, bugün M Serisi adı altında 11 ayrı modelden oluşan bir filoya dönüştürdüklerini kaydetti.



Manevra yeteneği



Bahçe traktörlerini özellikle fındık, zeytin, kiraz, vişne, narenciye, armut ve şeftali gibi küçük ağaçlar için tasarlayan Erkunt Traktör’ün, piyasanın en küçük, en çevik ve manevra kabiliyeti en yüksek yeni üyesi M Serisi sayesinde, büyük traktörlerin meyvelere çarparak zarar vermesinin önüne geçiliyor.



Yeni makineler



Her yeni ürünü müşteri deneyimleriyle şekillendirdiklerini belirten Saylan, “Ekonomik koşullara rağmen yeni yaklaşımlar geliştirerek ve yeni makineler üreterek, hem çiftçimize hem de ekonomiye güç katmak başlıca hedefimiz” dedi.



Amacımız çiftçiye kolaylık sağlamak



2019’un çiftçiler açısından sıkıntılı geçtiğini belirten Saylan, şunları söyledi:



“Gerek tabiat şartları, gerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum çiftçimizi üzdü, yavaşlattı, hatta duraklattı. Çiftçimiz sadece işletme giderlerine kaynak ayırıp, makine ve teçhizat yatırımı kararlarını öteledi. Hal böyle olunca mekanizasyon sektörü de tarımsal üretim sektöründen etkilendi ve neredeyse durma noktasına geldi. Bu bağlamda, yalnızca bir traktör üreticisi olarak yola çıkmamıza rağmen, sahadan gelen talepleri dikkate alarak tarım ekipmanlarını da üretme kararı aldık. Yeni üreteceğimiz bu ekipmanlar sayesinde çiftçiye büyük kolaylık ve katkı sağlayacağımıza inanıyorum.”