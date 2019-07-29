Düşük maliyetli yerli bulut hizmeti

Tamamen yerli imkanlarla teknoloji ve yazılım geliştiren Şef Bilişim AŞ bünyesindeki PlusClouds, yabancı hizmet sağlayıcılardan daha düşük maliyetle servis sunduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili şirket açıklamasına göre, PlusClouds, yerli mühendislerce geliştirilen Orchestrator LEO otomasyon ürünü sayesinde yabancı lisansa para ödemeden, kesintisiz, yüksek güvenlikli, ölçeklenebilir ve 7/24 mühendis desteği ile bulut hizmeti sağlıyor.

PlusColuds’un CEO’su Serkan Koçak, yabancı rakiplerinin sağladığı bulut hizmetinin aynısını ürettikleri teknolojilerle verdiklerini söyledi. Koçak, KKTC Turkcell, Türk Telekom, IFS, Subway, Yıldız Holding, Gedik Holding, Greyder, Akçansa ve Starbucks gibi firmaların PlusClouds’dan hizmet aldığını belirtti.

2 milyon üyesi olan ModaCruz.com’un kendilerinden hizmet aldığını söyleyen Koçak, ModaCruz’da 4 bin 500 markanın ürünü bulunduğunu kaydetti.