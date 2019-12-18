‘e-Arşiv Fatura’ genişleniyor

Yıllık 1 milyar e-Arşiv Fatura yönetimine sahip özel entegratör şirketi Digital Planet Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu, “Bu yeni tebliğ ile e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar da 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesemeyecekler.

Fatura üst limitleri vatandaşa kesilen faturalar için 30.000 TL, vergi mükelleflerine kesilen faturalar için 5.000 TL olacak. Bu limitler günlük olarak uygulanacak ve aynı şahıs veya firmaya parçalı fatura da kesilemeyecek” dedi.