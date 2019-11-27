E-atıklar eğitime kaynak sağlayacak

Proje bir yandan çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlarken bir yandan da çocukların eğitimine katkı sunacak.



Proje kapsamında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan kutularda toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirin tamamı çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak. Türkiye’de müşterilerinin elektronik atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak herkesi kampanyaya katılmaya davet eden Turkcell, teknolojik liderliğini çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında da sürdürmüş olacak.



Karbon ayak izi hedefi



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Daha yaşanabilir bir gelecek için sorumluluğumuzu alıyoruz. 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Müşterilerimize çevreci ve sürdürülebilir ürün alternatifleri sunmak için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için attığımız adımların sonuçlarını da her yıl fazlasıyla alıyoruz” dedi.